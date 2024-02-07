Окон — об уходе Хэмилтона: у меня всё ещё тесные связи с «Мерседесом»

Пилот «Альпин» француз Эстебан Окон высказался о своей связи с командой «Мерседес», а также прокомментировал нашумевшую новость о переходе семикратного чемпиона мира британца Льюиса Хэмилтона в «Феррари» в 2025 году.

«У меня по-прежнему тесные отношения с «Мерседесом. Я всё ещё числюсь в юниорской команде. Так было всегда, хотя я уже и не юниор. В определённой степени у меня по-прежнему с ними контракт. Но на данный момент я целиком предан «Альпин». Это мой приоритет.

Думаю, что новости о Льюисе удивили всех. Никто не ожидал чего-то подобного зимой, потому что обычно этот период выдаётся спокойным, однако эта зима, похоже, не будет спокойной», — сказал Окон на пресс-конференции.

Ранее Хэмилтон сделал заявление о переходе в «Феррари».