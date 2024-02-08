Команда Льюиса Химилтона не примет участия в серии Extreme E

Команда Льюиса Химилтона «X44» в сезоне-2024 не примет участия в серии гонок Extreme E. Об этом сообщает издание The Race.

Таким образом прекращается соперничество двух бывших напарников по «Мерседесу» Хэмилтона и Нико Росберга. «X44», в составе которой выступали Себастьен Лёб и Кристина Гутьеррес, стали чемпионами в 2022 году, а команда Росберга «RXR» в составе Йохана Кристофферссона и Микаэлы Коттулински завоевывала титул в 2021 и 2023 гг.

Extreme E – международная серия гонок по бездорожью под эгидой ФИА, в которой используются электрические внедорожники. Гонки проводятся в отдаленных уголках мира, таких как пустыня Саудовской Аравии или льды Арктики. Целью этих гонок является привлечение внимания к проблемам изменения климата и оказание социальной и экологической поддержки этим местам. По правилам серии все команды должны состоять из женщин и мужчин.

В 2025 году машины Extreme E должны перейти на водородные двигатели.