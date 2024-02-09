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В «Уильямсе» рассказали, будет ли команда менять название в ближайшее время

В «Уильямсе» рассказали, будет ли команда менять название в ближайшее время
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Британская команда «Уильямс», основателем которой является Фрэнк Уильямс, не собирается менять своё название. Об этом сообщил руководитель «Уильямса» Джеймс Ваулз.

«Я думаю, что «Уильямс» – это один из крупнейших брендов, особенно в автоспорте и, конечно же, в Великобритании. У меня и у владельцев команды нет никакого желания его менять. Для нас это важно. Фрэнк Уильямс и его наследие остаются с нами. В раскраске машины есть его логотип. Мне очень хотелось, чтобы он там был. Я здесь не для того, чтобы его заменить, а для того, чтобы продолжить наследие Фрэнка», – приводит слова Ваулза Auto Hebdo.

Отметим, что в последнее время сразу несколько команд сменили название, подписав контракт с титульным спонсором. Команда Формулы-1«Заубер» будет выступать под названием «Стейк» в 2024 и 2025 годах, а команда «Альфа Таури» будет называться Visa Cash App Racing Bulls.

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