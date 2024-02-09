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«Макларен» объявил о подписании долгосрочного контракта с важным спонсором

«Макларен» объявил о подписании долгосрочного контракта с важным спонсором
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Британская автогоночная команда «Макларен» подписала долгосрочное соглашение с компанией Dropbox. Об этом сообщил исполнительный директор «Макларена» Зак Браун.

«В мире высокой конкуренции, каковым является Формула-1, надёжность и скорость имеют решающее значение во всех сферах бизнеса. Здорово иметь в партнёрах компанию Dropbox, которая поможет команде работать эффективно и слаженно», – приводит слова Брауна пресс-служба команды.

Отметим, что Dropbox – это компания, которая оказывает услуги по облачному хранению данных.

Напомним, в минувшем сезоне Формулы-1 британский коллектив занял четвёртое место в Кубке конструкторов, набрав 280 очков. В новом сезоне команду будет представлять та же пара пилотов, что и в прошлом — Ландо Норрис и Оскар Пиастри.

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