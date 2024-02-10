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«Ещё есть гонка, которую надо выиграть». Феттель сделал пост на фоне слухов о возвращении

«Ещё есть гонка, которую надо выиграть». Феттель сделал пост на фоне слухов о возвращении
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Немецкий гонщик Себастьян Феттель, вероятно, намекнул на своё возвращение в пелотон. В своих социальных сетях он выставил картинку, в которой есть фразы: «Ещё есть гонка, которую надо выиграть» и «Возвращаюсь в ритм».

Пост Феттеля

Пост Феттеля

Фото: ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА

Себастьян Феттель, которому в июле исполнится 37 лет, считается одним из кандидатов на место в «Мерседесе», которое освободится в конце этого года после ухода Льюиса Хэмилтона в итальянскую команду «Феррари».

Четырёхкратный чемпион Формулы-1 в составе «Ред Булл» (2010, 2011, 2012, 2013) Себастьян Феттель выступал в Формуле-1 с 2006 года, выиграл 53 Гран-при, после 2022 года он оставил гонки. Помимо «Ред Булл», Себастьян выступал за «БМВ», «Торо Россо», «Феррари». Последней его командой был «Астон Мартин».

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