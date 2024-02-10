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Риккардо объяснил, почему не удовлетворится подиумом в новом сезоне

Риккардо объяснил, почему не удовлетворится подиумом в новом сезоне
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Пилот «РБ» (бывшая «Альфа Таури») австралиец Даниэль Риккардо высказался о своих ожиданиях от предстоящего сезона.

«Вернуться на подиум было бы потрясающе, но если бы мне сказали, что у меня будет один подиум и только места в топ-10, я бы ответил: «Нет, это не то, чего я хочу».

Я бы предпочёл много мест в топ-5 без подиумов и стабильность, вот чего я хочу, нечто похожее на мой второй год в «Рено», о котором сейчас забывают. Тогда я стабильно входил в пятёрку, шестёрку лучших и несколько раз оказывался на подиуме. Я хотел бы, неделя за неделей, снова выйти на этот уровень», — приводит слова Риккардо издание Racingnews365.

Ранее советник «Ред Булл» Хельмут Марко отреагировал на слух, что «Мерседес» рассматривает кандидатуру Риккардо.

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