Риккардо объяснил, почему не удовлетворится подиумом в новом сезоне

Пилот «РБ» (бывшая «Альфа Таури») австралиец Даниэль Риккардо высказался о своих ожиданиях от предстоящего сезона.

«Вернуться на подиум было бы потрясающе, но если бы мне сказали, что у меня будет один подиум и только места в топ-10, я бы ответил: «Нет, это не то, чего я хочу».

Я бы предпочёл много мест в топ-5 без подиумов и стабильность, вот чего я хочу, нечто похожее на мой второй год в «Рено», о котором сейчас забывают. Тогда я стабильно входил в пятёрку, шестёрку лучших и несколько раз оказывался на подиуме. Я хотел бы, неделя за неделей, снова выйти на этот уровень», — приводит слова Риккардо издание Racingnews365.

Ранее советник «Ред Булл» Хельмут Марко отреагировал на слух, что «Мерседес» рассматривает кандидатуру Риккардо.