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Култхард: Леклер станет одним из тяжелейших вызовов для Хэмилтона

Култхард: Леклер станет одним из тяжелейших вызовов для Хэмилтона
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Бывший пилот Формулы-1 Дэвид Култхард считает, что Шарль Леклер сможет составить серьёзную конкуренцию семикратному чемпиону мира Льюису Хэмилтону в «Феррари».

«Я считаю, что Хэмилтон столкнётся с одним из тяжелейших вызовов в лице Шарля Леклера. Шарль молод и потрясающе быстр. Да, у него нет титулов и нет опыта Льюиса, но я думаю, что он станет чемпионом. Вполне возможно, что именно здесь Льюис найдёт самый большой вызов.

Для Хэмилтона это план по завершении карьеру, он хочет сделать это в «Феррари», и речь идёт о наследии, он попытке завоевать с ними титул чемпиона мира. Он может сделать это с «Мерседесом» в этом году, если ему дадут машину, и перейти в «Феррари» восьмикратным чемпионом», — сказал Култхард в подкасте Formula For Success.

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