«Нет слов». Даниил Медведев обратился к Квяту, показавшему футболку с их совместным фото

Известный российский теннисист, третья ракетка мира Даниил Медведев разместил новый пост у себя в социальных сетях, где обратился к своему приятелю, бывшему гонщику Формулы-1 Даниилу Квяту. 11 февраля у Медведева был день рождения. Квят по этому случаю пришёл на мероприятие с изображением Медведева на своей футболке. На снимке спортсмены стоят на пляже с голым торсом и кокосом в руках.

Фото: Из личного архива Даниила Медведева

«Даниил, у меня нет слов», — написал прославленный теннисист.

«Футболка доступна по запросу», — ответил Квят.

Отметим, что Медведеву исполнилось 28 лет.

Ранее Квят в шутливой манере отреагировал на новость о том, что британский гонщик Льюис Хэмилтон в сезоне-2025 сменит немецкую команду «Мерседес» на гоночный коллектив из Италии «Феррари».