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Названы подробности о расследовании «Ред Булл» в отношении Хорнера

Названы подробности о расследовании «Ред Булл» в отношении Хорнера
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Генеральный директор Формулы-1 Стефано Доменикали заинтересовался расследованием, которое австрийская команда «Ред Булл» проводит в отношении руководителя Кристиана Хорнера. Об этом информирует Motorsport-Total.

Также сообщается, что бывший босс Формулы-1 Берни Экклстоун предложил свою кандидатуру в качестве консультанта и уже совершил несколько телефонных звонков в попытке найти выход из ситуации.

Напомним, о расследовании «Ред Булл» в отношении Кристиана стало известно 5 февраля. Сообщалось, что команда проводит независимое расследование с привлечением внешнего юриста. Хорнера обвиняют в том, что он якобы допустил «компрометирующее поведение» по отношению к одному из сотрудников компании. Специалист обвинения отвергает.

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