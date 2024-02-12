Названы подробности о расследовании «Ред Булл» в отношении Хорнера

Генеральный директор Формулы-1 Стефано Доменикали заинтересовался расследованием, которое австрийская команда «Ред Булл» проводит в отношении руководителя Кристиана Хорнера. Об этом информирует Motorsport-Total.

Также сообщается, что бывший босс Формулы-1 Берни Экклстоун предложил свою кандидатуру в качестве консультанта и уже совершил несколько телефонных звонков в попытке найти выход из ситуации.

Напомним, о расследовании «Ред Булл» в отношении Кристиана стало известно 5 февраля. Сообщалось, что команда проводит независимое расследование с привлечением внешнего юриста. Хорнера обвиняют в том, что он якобы допустил «компрометирующее поведение» по отношению к одному из сотрудников компании. Специалист обвинения отвергает.