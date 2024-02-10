Скандал вокруг босса «Ред Булл» полыхает уже неделю. Что мы узнали и когда развязка?

В понедельник, 5 февраля, стало известно, что концерн «Ред Булл» организовал внутреннее расследование действий руководителя австрийской команды Ф-1 Кристиана Хорнера, на которого пожаловалась одна из его подчинённых. Сначала казалось, что вина Хорнера или её отсутствие быстро станут понятны, но к концу недели яснее ситуация не стала. Суммируем главные новости.

Что нового мы узнали?

Изначально шли разговоры, что Кристиана обвиняют в «банальном» сексуальном харассменте — мол, отправил коллеге какую-то фотографию, ну и так далее. Официально суть обвинений по-прежнему не раскрывается, но сейчас сформировался новый консенсус: мол, ни к кому Хорнер не приставал. Да, дело в его взаимоотношениях с одной из сотрудниц команды, но никакой симпатии там не было. Наоборот: подчинённая пожаловалась на «неадекватно контролирующее» поведение начальника.

Без деталей трудно понять, что именно происходило, но, видимо, Кристиана не устраивала работа сотрудницы и он начал, что называется, стоять над душой, всё отслеживать, делать замечания… В общем, начальник-тиран. Правда, если всё так, то не очень понятно, точно ли ситуация заслуживала огласки на весь мир и потенциального разрушения чемпионской команды Ф-1. Да и откуда у Кристиана время на подобный микроменеджмент… Но джина выпустили из бутылки, и теперь уже все хотят узнать, что именно делал или не делал Хорнер.

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Кристиан, как и в самом начале истории, заверяет, что он ни в чём не виноват, и продолжает управлять командой. Теперь, раз речь идёт не об обвинениях в харассменте, а скорее о разногласиях насчёт методов управления, неотстранение Хорнера выглядит более объяснимым.

В пятницу, 9 февраля, Кристиан провёл восьмичасовую беседу с юристом, нанятым «Ред Булл» для расследования. Вероятно, за столь долгий разговор (или скорее допрос?) Кристиан максимально подробно высказал свою позицию, осветил предысторию проблемы и так далее. Полагаем, автор жалобы пообщалась с юристом ещё до этого. Теперь же юристу нужно всё проанализировать и сопоставить, потом, если потребуется, провести новые беседы и уже после этого прийти к какому-то выводу.

В своё время Хорнер сам попробовал себя в роли судьи Фото: Lars Baron/Getty Images

Кто заменит Хорнера, если увольнению быть?

За неделю на место Кристиана «назначили» двух человек. Первый вариант — логичный и спокойный, это нынешний спортивный директор «Ред Булл» Джонатан Уитли. 56-летний британец работает в команде с 2006 года, до этого много лет провёл в «Бенеттоне» и «Рено», где начинал с позиции младшего механика. Прекрасно знает команду изнутри, идеальный кандидат для как минимум временного замещения Хорнера.

Второй кандидат (по версии прессы) — один из нынешних руководителей концерна Оливер Минцлафф. Он занимает пост генерального директора отдела корпоративных проектов и новых инвестиций «Ред Булл» и на этой должности в том числе отвечает за всю автоспортивную программу «быков». Прежде Минцлафф долгое время работал в футболе, руководил клубом «РБ Лейпциг». Так что опыт управления спортивными командами у него имеется.

Оливер Минцлафф на финале Кубка Германии по футболу Фото: Sebastian Widmann/Getty Images

Вот только непонятно, как немец может сам стать руководителем команды Ф-1: идти на понижение странно, а совмещать с обязанностями «большого босса» проблематично. Разве что если Минцлафф возьмёт на себя лишь глобальные вопросы, а на повседневной основе управлять командой будет тот же Уитли. Это похоже на схему в «РБ» (бывшей «Альфа Таури»), где с нового сезона есть «глобальный» Питер Байер и «локальный» Лоран Мекис.

Хельмут Марко? 80-летнего австрийца абсолютно устраивает роль советника «Ред Булл» по автоспорту. Да и будем честны: делать из него руководителя команды как-то не очень перспективно.

Не разбегутся ли коллеги Хорнера?

Как мы и предполагали, пошли слухи, что скандал с Хорнером и его потенциальный уход могут привести к последовательному развалу чемпионской команды «Ред Булл». За эту неделю уже появились два противоположных слуха про будущее гениального Эдриана Ньюи. Сначала сообщили, что в контракте инженера есть пункт, позволяющий ему разорвать соглашение в случае ухода Ньюи. Потом появился инсайд, что сейчас отношения Эдриана и Кристиана не так хороши, как прежде, и Ньюи уже якобы заверил «Ред Булл», что останется при любом исходе расследования. При этом не исключаем, что близок к истине Питер Уиндзор, предположивший, что в конечном счёте Ньюи может просто завершить карьеру в Ф-1.

Ещё один слух касается заместителя Ньюи — технического директора «Ред Булл» Пьера Ваше. BBC сообщила о циркулирующих в паддоке разговорах, что Ваше уже мог предварительно договориться о переходе в «Феррари». Правда, англичане подчеркнули, что совсем уж доверять этим сведениям не стоит.

Наконец, один из слухов коснулся Уитли: если Хорнера уволят, но Уитли не предложат его должность, то спортдир может обидеться и тоже задуматься о смене команды. Но это всё-таки больше предположение, да и Кристиан свой пост пока не оставил.

Джонатан Уитли, Пьер Ваше и Кристиан Хорнер Фото: Mark Thompson/Getty Images

Когда всё решится?

Поначалу все были уверены, что «Ред Булл» постарается завершить расследование в максимально короткие сроки, чтобы точно закрыть историю к дате презентации на новый сезон — 15 февраля. Однако сейчас появились новые вводные: ситуация запутанная, в ней надо разобраться как следует, так что гнать лошадей никто не будет. Инсайдеры сообщают, что к презентации вряд ли что-то станет известно. Более того, вполне возможен вариант, при котором итоги расследования не будут подведены ни к зимним тестам (21-23 февраля), ни даже к первому Гран-при нового сезона Формулы-1 (29 февраля — 2 марта в Бахрейне).

С одной стороны, желание провести тщательное объективное расследование понятно: ставки высоки, и если, к примеру, Хорнера уволят не по делу, то это может сильно аукнуться команде. С другой стороны, решительно непонятно, как в такой ситуации Кристиан может принять участие в презентации (видимо, никак) и в каком эмоциональном состоянии вся команда подходит к новому чемпионату, когда внутри бушует такой скандал и ты не понимаешь, оставят нынешнего начальника или возьмут нового. А конкуренты между тем не дремлют и продолжают обхаживать ключевых сотрудников.

Интересно, мог ли Хорнер представить себе такое развитие событий, когда — пофантазируем — просто решил проучить подчинённую, которая многовато говорила по телефону или слишком часто уходила покурить и выпить кофеёк…