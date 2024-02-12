Бывший юниор «Ред Булл» вошёл в молодёжную программу «Астон Мартин»

Команда Формулы-1 «Астон Мартин» официально объявила о присоединении к своей молодёжной программе 18-летнего американца Джека Кроуфорда, в прошлом юниора «Ред Булл», а ныне гонщика Формулы-2.

«Горжусь тем, что сделал следующий шаг в своей карьере. «Астон Мартин» — прекрасное место для обучения и роста, а предстоящая программа кажется захватывающей. Не терпится начать работу, особенно на симуляторе, где я смогу внести свой вклад в результативность команды. Я очень рад возможности сесть за руль AMR22 позднее в этом году. Это большой стимул к усердной работе», — приводит слова Кроуфорда пресс-служба «Астон Мартин».

Фото: Aston Martin F1

Ранее «Астон Мартин» представил болид AMR24, на котором Фернандо Алонсо и Лэнс Стролл выступят в 2024 году.