«Они мрачные». Брандл объяснил, каким образом Ф-1 может решить проблему с ливреями

Бывший пилот Формулы-1, а ныне обозреватель Мартин Брандл призвал поощрять команды «Королевских гонок», которые создают полноценные ливреи. Многие команды, стремясь снизить вес болидов, наносят на них минимальное количество краски.

«Астон Мартин» выглядит стильно. Команды должны получать вознаграждение в ситуациях с лишним весом, в случае если они будут создавать более полноценные ливреи, которые будут выделяться на трассе как для для зрителей, так и для болельщиков на трибунах. Пелотон должен выглядеть динамично, ведь это Формула-1. Некоторые из ливрей выглядят мрачными и недоделанными», — написал Брандл на своей странице в социальных сетях.

Ранее Брандл предположил, почему Хэмилтон решил уйти в «Феррари».