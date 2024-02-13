Тайские совладельцы «Ред Булл» заняли категоричную позицию по нахождению Хорнера в команде

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер рассчитывает на поддержку тайских совладельцев «Ред Булл», которым принадлежит 51% акций компании. Об этом информирует издание F1-Insider. При этом, по сведениям источника, тайские акционеры также намерены отстаивать кандидатуру Кристиана и сохранить место руководителя команды за ним.

Напомним, в настоящий момент «Ред Булл» продолжает проводить расследование в отношении Хорнера. О его начале стало известно 5 февраля. Кристиана обвиняют в том, что он якобы допустил «контролирующее поведение» по отношению к одному из сотрудников компании. Сам руководитель австрийской команды обвинения отрицает. Для решения вопроса «Ред Булл» пригласил независимого юриста.