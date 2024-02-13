Стало известно, посетит ли Кристиан Хорнер презентацию нового болида «Ред Булл»

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Находящийся под внутрикомандным расследованием руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер присутствовал на шейкдауне команды в Сильверстоуне, а также посетит презентацию нового автомобиля команды, которая состоится 15 февраля. Об этом информирует De Telegraaf.

Сообщается, что в настоящий момент Кристиан продолжает работать в обычном режиме.

Напомним, 5 февраля «Ред Булл» выпустил заявление, в котором сообщил, что в отношении Хорнера проводится независимое расследование с привлечением внешнего юриста. Говорилось, что руководитель гоночного коллектива позволил себе «компрометирующее поведение» по отношению к одному из сотрудников компании. Сам Хорнер отрицает все обвинения.

Ранее сообщалось, что тайские совладельцы «Ред Булл» заняли категоричную позицию по поводу нахождения Хорнера в команде.