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«Ред Булл» подтвердил участие Хорнера в презентации и назвал её точное время

«Ред Булл» подтвердил участие Хорнера в презентации и назвал её точное время
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Руководитель австрийской команды Формулы-1 «Ред Булл» Кристиан Хорнер примет участие в презентации нового болида команды. Об этом информирует пресс-служба гоночного коллектива.

Презентация состоится завтра, 15 февраля, и начнётся в 22:30 по московскому времени.

Напомним, в настоящий момент «Ред Булл» продолжает расследование в отношении Хорнера. Поводом для него послужило «контролирующее поведение» Кристиана по отношению к одному из сотрудников компании. Сам Хорнер, отвечая на вопрос о начавшемся скандале, заявил, что категорически отрицает все обвинения. Австрийская команда пригласила внешнего юриста.

Ранее категоричное заявление о своей роли в скандале с Хорнером в «Ред Булл» сделал экс-руководитель Формулы-1 Берни Экклстоун.

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