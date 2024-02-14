«Ред Булл» подтвердил участие Хорнера в презентации и назвал её точное время

Руководитель австрийской команды Формулы-1 «Ред Булл» Кристиан Хорнер примет участие в презентации нового болида команды. Об этом информирует пресс-служба гоночного коллектива.

Презентация состоится завтра, 15 февраля, и начнётся в 22:30 по московскому времени.

Напомним, в настоящий момент «Ред Булл» продолжает расследование в отношении Хорнера. Поводом для него послужило «контролирующее поведение» Кристиана по отношению к одному из сотрудников компании. Сам Хорнер, отвечая на вопрос о начавшемся скандале, заявил, что категорически отрицает все обвинения. Австрийская команда пригласила внешнего юриста.

Ранее категоричное заявление о своей роли в скандале с Хорнером в «Ред Булл» сделал экс-руководитель Формулы-1 Берни Экклстоун.