Браун: не вижу причин, почему «Макларен» не может побеждать на каком-то этапе сезона

Глава «Макларена» Зак Браун считает, что команда имеет шансы на победу в гонке по ходу предстоящего сезона.

«Я бы сказал, что у нас есть амбиции, а не ожидания, потому что в конечном итоге вы не знаете, какую работу провели конкуренты, никто не стоит на месте. Наши надежды, наши цели, наши амбиции заключаются в том, чтобы сделать шаг вперёд.

В прошлом году мы финишировали четвёртыми в чемпионате, хотя во второй половине были второй или третьей командой по скорости. И цель заключается в том, чтобы сделать шаг вперёд. Мы не видим причин, почему не можем побеждать в гонках на каком-то этапе года», — приводит слова Брауна Sky Sports.

Ранее «Макларен» представил машину 2024 года, получившую название MCL38.