Из Lego построили Ferrari 296 GTS в натуральную величину. Она тяжелее настоящего спорткара

В парке развлечений Legoland в штате Флорида, США, выставлена собранная из конструктора Lego Ferrari 296 GTS в натуральную величину. Автомобиль из Lego станет частью интерактивных аттракционов парка.

Эту Ferrari 296 GTS 10 человек собирали в течение 1850 часов. В общей сложности масса спорткара из Lego составила почти две тонны, в то время как настоящая Ferrari 296 GTS весит около полуторы.

Права на видео принадлежат Legoland Florida. Полностью посмотреть ролик вы можете на YouTube-канале Legoland Florida.

Весь автомобиль, за исключением шин и рулевого колеса, собран из конструктора Lego — из него сделан даже двигатель машины. При этом у собранного автомобиля открываются двери и даже работает подсветка регистрационного номера.

Ferrari 296 GTS — это версия 296 GTB с открытым верхом, она на 70 килограммов тяжелее 296 GTB. Под капотом у автомобиля трёхлитровый твин-турбо V6, который вместе с электромотором выдаёт мощность в 830 лошадиных сил. До 100 км/ч этот автомобиль разгоняется за 2,9 секунды, а его максимальная скорость превышает 330 км/ч.