Глава «Макларена» прояснил слова о недоработке болида 2024 года

Глава «Макларена» Андреа Стелла прокомментировал своё высказывание о новом болиде MCL38, который команда представила сегодня, 14 февраля. Напомним, Стелла заявил, что не все идеи команды были реализованы.

«Эти области, и вместо конкретики я опишу их поверхностно, фактически связаны с улучшением аэродинамических характеристик, улучшением механической части и взаимодействия с шинами. Итак, это три ключевых момента.

Есть несколько начатых проектов, в которых мы увидели потенциал, но попросту не успели завершить их к сроку, чтобы реализовать в начальной версии, поэтому они, скорее всего, станут обновлениями по ходу сезона», — приводит слова Стеллы издание Motorsport Week.

Ранее Зак Браун заявил, что команда способна выиграть гонку в 2024 году.