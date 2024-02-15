Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Чемпионская команда Формулы-1 «Ред Булл» представила болид на сезон-2024

Чемпионская команда Формулы-1 «Ред Булл» представила болид на сезон-2024
Аудио-версия:
Комментарии

Команда Формулы-1 «Ред Булл» последней из участников чемпионата показала автомобиль, на котором будет выступать в предстоящем сезоне 2024 года. Новая машина получила название RB20. Её ливрея выполнена в традиционных для австрийской команды цветах.

RB20

RB20

Фото: Red Bull Content Pool

RB20

RB20

Фото: Red Bull Content Pool

RB20

RB20

Фото: Red Bull Content Pool

Напомним, по итогам прошлого сезона команда «Ред Булл» завоевала Кубок конструкторов, выиграв 21 Гран-при из 22 и заработав 860 очков, более чем на 400 опередив занявший второе место в командном зачёте «Мерседес». Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен выиграл чемпионат в личном зачёте. Напарником нидерландца в 2024-м, как и в прошлом году, будет мексиканец Серхио Перес.

Сезон-2024 Формулы-1 стартует 2 марта на Ближнем Востоке. Сначала 2 марта пройдёт гонка Гран-при Бахрейна, а через неделю – Гран-при Саудовской Аравии.

«Чемпионат» ведёт лайв-трансляцию презентации «Ред Булл», в которой можно следить за всеми подробностями мероприятия.

Материалы по теме
«Ред Булл» спрятал важный элемент машины, Хорнер высказался о скандале. Презентация — LIVE
Live
«Ред Булл» спрятал важный элемент машины, Хорнер высказался о скандале. Презентация — LIVE
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android