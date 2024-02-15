«Он выглядит как университетский профессор». Кристиан Хорнер на презентации RB20 — о Ньюи

Присутствующий, несмотря на расследование против него, сегодня, 15 февраля, на презентации машины RB20 руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер заявил, что создатель чемпионских машин австрийской команды Эдриан Ньюи выглядит как университетский профессор.

«Он выглядит как университетский профессор, но дайте ему Red Bull, и он просто взлетит», — цитирует Хорнера фан-аккаунт «Ред Булл» RBR Daily на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter).

5 февраля стало известно, что в отношении Кристиана Хорнера начато расследование с обвинением босса «Ред Булл» в контролирующем поведении. Он был допрошен независимым юристом, который уже отправил свои выводы в штаб компании, но что в них, не сообщается.

«Чемпионат» ведёт лайв-трансляцию презентации «Ред Булл», в которой можно следить за всеми подробностями мероприятия.