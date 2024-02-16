«Будет неловко». Ферстаппен рассказал, какой сезон ожидает Хэмилтона и «Мерседес»

Трёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен на презентации машины «Ред Булл» RB20 прокомментировал столь раннее объявление о переходе Льюиса Хэмилтона в «Феррари» перед сезоном-2025.

«Объявлять что-то серьёзное так заранее по ходу сезона… Без сомнений, в оставшуюся часть сезона всем будет немного неловко в этой ситуации. Пусть даже вы многого добились вместе как команда, но тебя больше не могут посвящать во всё.

Конечно, у него отличные отношения со всеми, особенно с Тото, но он также знает, что в какой-то момент Тото скажет: мне очень жаль, у нас вместе были огромные успехи, но ты больше не можешь быть частью каких-то совещаний. В Формуле-1 это нормально. Вероятно, немного странно. Но вы достаточно профессиональны, чтобы справиться с этим», — приводит слова Ферстаппена агентство Reuters.

«Чемпионат» сегодня провёл лайв-трансляцию презентации «Ред Булл», в которой описаны все подробности мероприятия.