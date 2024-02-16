Хорнер: RB20 не является консервативной эволюцией

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер заявил, что новая машина австрийской команды, получившая индекс RB20, не является консервативной эволюцией своей доминирующей предыдущей модели RB19, на которой в 2023 году были выиграны все, кроме одной гонки сезона.

«Я думаю, в нашей машине есть некоторые замечательные новинки, которые, несомненно, будут тщательно изучаться в ближайшие недели. Команда использовала творческий подход, и вы можете видеть это в некоторых решениях, которые они применили. Это не консервативная эволюция, в этой машине есть несколько значимых инноваций.

Когда проектировали воздухозаборники, то моделирование показало, что такая конструкция должна хорошо отразиться на скорости машины. Это не теория, это основано на результатах, полученных с помощью инструментов моделирования. Очевидно, что некоторые части машины выглядят заметно иначе, чем в прошлом году. Но только секундомер покажет, насколько она быстра», — приводит слова Хорнера Motorsport Week.