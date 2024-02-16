«Я не буду раскрывать детали». Хорнер – о том, увязаны ли его и Ньюи контракты

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер заявил, что не будет обсуждать детали контрактов сотрудников австрийской команды. Таким образом он отреагировал на вопрос о том, увязан ли его контракт с контрактом технического директора «Ред Булл» Эдриана Ньюи.

«Я не готов обсуждать детали чьих-либо контрактов. У нас отличная команда, в глубине которой невероятная сила. Эдриан здесь уже много лет, как и я, но есть много других сотрудников, которые тоже играют важнейшие роли. И да, раскрывать детали кого-либо из сотрудников я не буду», — приводит слова Кристиана Хорнера Daily Mirror.

Ранее AutoBild сообщал, что Эдриан Ньюи заверил «Ред Булл», что останется в команде и в случае увольнения Хорнера из-за обвинения в контролирующем поведении.