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Нико Росберг высказался о Хэмилтоне, решившем сменить «Мерседес» на «Феррари»

Нико Росберг высказался о Хэмилтоне, решившем сменить «Мерседес» на «Феррари»
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Чемпион мира 2016 года Нико Росберг дал комментарий по поводу решения британского гонщика Льюиса Хэмилтона перейти из «Мерседеса» в «Феррари». Хэмилтон сменит команду в 2025 году.

«Эта новость меня удивила. Но если посмотреть на общую картину, то понимаешь, что есть две легендарные команды, за которые все хотят выступать – «Феррари» и «Мерседес». Я могу понять, что этим решением он воплощает в жизнь личную мечту», — приводит слова Росберга Yahoo News со ссылкой на Süddeutsche Zeitung.

Новость, что Хэмилтон покинет «Мерседес» по окончании сезона 2024 года, появилась 1 февраля.

Ранее сообщалось, что совокупные доходы семикратного чемпиона Формулы-1 в «Скудерии» вырастут до $ 100 млн в год.

Ранее решение Льюиса оценил руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер.

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