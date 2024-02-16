Росберг сделал заявление на тему возможного возвращения в «Мерседес» вместо Хэмилтона

Бывший пилот Формулы-1, чемпион мира 2016 года Нико Росберг заявил, что не намерен возобновлять карьеру и не займёт место Льюиса Хэмилтона после его ухода из «Мерседеса».

«Всё кончено, я не планирую возвращаться», — приводит слова Росберга Yahoo News со ссылкой на Süddeutsche Zeitung.

Помимо титула Формулы-1, Росберг также становился вице-чемпионом «Королевских гонок» в 2014 и 2015 годах. Нико объявил об уходе из автоспорта всего через пять дней после завоевания титула в декабре 2016-го, сославшись на то, что хочет проводить больше времени с семьёй.

Хэмилтон будет выступать за «Мерседес» в течение следующего сезона Формулы-1, после чего перейдёт в итальянскую команду «Феррари». Сейчас Льюису 39 лет.