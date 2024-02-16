Эдди Джордан раскритиковал команды Формулы-1 за отсутствие новичков

Бывший владелец команды Формулы-1, ирландец Эдди Джордан высказался по поводу отсутствия новых молодых гонщиков в составах команд, которые выступят на чемпионате мира.

«Я невероятно расстроен. В этом вина всех 10 команд. Это печально. Очень плохая тенденция. Позор всем командам – большим и малым – за то, что они не дали молодым пилотам показать себя. Нам будет некого назвать «Лучшим дебютантом» по итогам сезона. В этом году такая номинации просто отсутствует. Это неправильно.

Я бы дал шанс в Формуле-1 Лиаму Лоусону. Считаю, что он здорово поработал в прошлом году и заслужил это право. Есть ещё один молодой пилот, о котором не все знают — бразилец Фелипе Другович», — сказал Джордан в подкасте Formula For Success.