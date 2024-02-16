Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

В «Форде» отреагировали на скандал вокруг босса «Ред Булл» Хорнера

В «Форде» отреагировали на скандал вокруг босса «Ред Булл» Хорнера
Комментарии

Руководитель спортивного направления компании «Форд» Марк Рашбрук прокомментировал скандальную ситуацию, сложившуюся вокруг босса команды «Ред Булл» Кристиана Хорнера. Сегодня, 16 февраля, De Telegraaf проинформировал, что Хорнер обвиняется в рассылке сообщений сексуального характера.

«Как семейная компания, которая придерживается очень высоких стандартов поведения, мы ожидаем того же от наших партнёров. Нам говорили, что «Ред Булл» очень серьёзно относится к ситуации. И, конечно же, они тоже беспокоятся о своём бренде», — приводит слова Рашбрука AP News.

Американский концерн «Форд» сотрудничает с «Ред Булл» в Формуле-1. Компании будут совместно выпускать силовые установки начиная с 2026 года.

Материалы по теме
В «Ред Булл» разлад из-за скандала с Хорнером, нанятый для расследования юрист пропал
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android