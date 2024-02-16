В «Форде» отреагировали на скандал вокруг босса «Ред Булл» Хорнера

Руководитель спортивного направления компании «Форд» Марк Рашбрук прокомментировал скандальную ситуацию, сложившуюся вокруг босса команды «Ред Булл» Кристиана Хорнера. Сегодня, 16 февраля, De Telegraaf проинформировал, что Хорнер обвиняется в рассылке сообщений сексуального характера.
«Как семейная компания, которая придерживается очень высоких стандартов поведения, мы ожидаем того же от наших партнёров. Нам говорили, что «Ред Булл» очень серьёзно относится к ситуации. И, конечно же, они тоже беспокоятся о своём бренде», — приводит слова Рашбрука AP News.
Американский концерн «Форд» сотрудничает с «Ред Булл» в Формуле-1. Компании будут совместно выпускать силовые установки начиная с 2026 года.