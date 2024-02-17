«Никогда нельзя говорить никогда». Ферстаппен — о гипотетическом переходе в «Феррари»

Нидерландский пилот команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен ответил на вопрос о гипотетическом переходе в «Феррари».

«Я не хочу проявить неуважение или что-то в этом роде. Я очень уважаю бренд «Феррари», но я счастлив там, где нахожусь в данный момент. Мне комфортно в этой среде, поэтому я не ищу перехода в другую команду.

Правда, судя по моему жизненному опыту, никогда нельзя говорить никогда. Но сейчас мысли о переходе нет в моей голове», — приводит слова Ферстаппена Autosport.

Напомним, в прошлом сезоне Макс Ферстаппен стал трёхкратным чемпионом мира и переписал сразу несколько значимых рекордов Формулы-1. Пилот выиграл 19 гонок из 22. Также он выиграл 10 гонок подряд — его победная серия стала самой длинной в истории чемпионатов.