Глава «Феррари»: мы всё ещё обсуждаем компенсацию за повреждения болида Сайнса в Вегасе

Руководитель итальянской команды «Феррари» Фредерик Вассёр рассказал, что продолжаются переговоры с Формулой-1 по поводу компенсации за повреждения автомобиля испанского пилота Карлоса Сайнса-младшего на первой тренировке Гран-при Лас-Вегаса, который прошёл в середине ноября 2023 года.

«Мы всё ещё обсуждаем это, работа в данном направлении продолжается. Нормальный тайминг для подобных дел. Меня ничего не пугает, мы найдём решение проблемы. Я думаю, мы придём к адекватному результату», — приводит слова Вассёра RaceFans.

Карлос Сайнс покинет «Феррари» после завершения сезона-2024. 1 февраля итальянская команда объявила, что британский пилот Льюис Хэмилтон присоединится к «Скудерии» в 2025 году, по окончании его контракта с «Мерседесом».