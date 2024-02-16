Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Вассёр заявил, что сезон-2024 не будет для «Феррари» проходным

Вассёр заявил, что сезон-2024 не будет для «Феррари» проходным
Аудио-версия:
Комментарии

Руководитель «Феррари» Фредерик Вассёр отрицает предположения о том, что сезон-2024 станет для «Феррари» проходным.

«2024 год не будет для нас проходным, это будет очень важный сезон для нас, и я полностью сосредоточен на нём. Лучший способ подготовиться к чему-то – это хорошо поработать, этим мы и займёмся в 2024-м. Мы хотим добиться максимума, хотим выигрывать гонки, вообще не держа в голове 2025 год.

Только Бахрейн покажет, насколько хороша наша машина. Нельзя просто отталкиваться от своего прогресса. Если вы стали быстрее на две секунды, а другие на три, то вы в проигрыше. Я думаю, что в предстоящем сезоне мы сможем выиграть несколько гонок. У нас не будет каких-то больших изменений, но шаг за шагом мы идём в правильном направлении», — цитирует Вассёра Motorsport Week.

Материалы по теме
Вассёр объяснил, почему «Феррари» так рано объявила о подписании Хэмилтона
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android