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The Race составило рейтинг болидов «Ред Булл», машина Квята – предпоследняя

The Race составило рейтинг болидов «Ред Булл», машина Квята – предпоследняя
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Известное издание The Race составило рейтинг машин команды «Ред Булл».

Так, машина 2023 года под названием RB19 стала, по мнению ресурса, лучшей в истории коллектива. Он принёс «Ред Булл» 21 победу в 23 гонках. Примечательно, что 19 из них одержал голландец Макс Ферстаппен.

Машина RB11, на которой в сезоне-2015 выступал россиянин Даниил Квят, заняла предпоследнее, 18-е место.

Рейтинг болидов «Ред Булл» в Ф-1:

1. RB19 (2023 год)
2. RB7 (2011)
3. RB18 (2022)
4. RB5 (2009)
5. RB6 (2010)
6. RB9 (2013)
7. RB16B (2021)
8. RB8 (2012)
9. RB15 (2019)
10. RB4 (2008)
11. RB14 (2018)
12. RB10 (2014)
13. RB12 (2016)
14. RB16 (2020)
15. RB1 (2005)
16. RB13 (2017)
17. RB3 (2007)
18. RB11 (2015)
19. RB2 (2006)

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