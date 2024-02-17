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Источник: Хорнер подал в суд на издание, заявившее о его домогательствах к сотруднице

Источник: Хорнер подал в суд на издание, заявившее о его домогательствах к сотруднице
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Глава «Ред Булл» Кристиан Хорнер подал в суд на издание De Telegraaf, ранее заявившее о том, что расследование в его отношении связано с сообщениями сексуального характера, которые он отправлял сотруднице компании. Об этом информирует Motorsport-Total.

Сообщается, что к нидерландскому изданию попала переписка в соцсетях между Хорнером и сотрудницей «Ред Булл», в которой функционер в течение длительного периода регулярно отправлял ей сообщения сексуального характера.

По информации источника, руководитель «Ред Булл» сделал всё возможное, чтобы скрыть это дело. Пострадавшей было предложено £ 650 тыс. (около € 760 тыс.) за молчание.

Ранее стало известно, что тайские совладельцы «Ред Булл» не заинтересованы в уходе Хорнера.

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