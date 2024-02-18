Джеймс Ваулз: в случае неудачи «Уильямса» беру всю ответственность на себя

Руководитель команды «Уильямс» Джеймс Ваулз заявил, что не хочет, чтобы кого-то в команде пугала вероятность провала в сезоне-2024, поэтому берет всю ответственность на себя.

«В работе над FW46 мы доходили до предела возможного: изменили технологии, применяемые при создании шасси, ряд других технологических процессов. Эти изменения потребовали колоссальных усилий от всей команды. В каких-то моментах мы даже превзошли наши возможности. В ходе подобных изменений неизбежны огромные риски, но зато мы получаем шанс выйти на иной уровень результатов. Новую машину вы увидите только в Бахрейне. Мы могли бы провести шейкдаун и в Сильверстоуне, но не стали этого делать, потому что работа над машиной будет продолжаться до последней возможности. Еще одна причина в том, что пока целесообразней проводить её испытания на виртуальной трассе, а потом мы сразу приступим к тестам в Бахрейне.

Я не хочу, чтобы кого-то в команде пугала вероятность провала, чтобы кого-то сдерживала боязнь выйти из зоны комфорта. Поэтому я ясно дал понять, что ответственность за возможную неудачу я возьму на себя. Я всем сказал: настал решающий момент, вам обеспечена моя поддержка, и теперь надо всё начать с начала, вернуться к основам и постараться всё сделать, как надо. На моих плечах лежит ответственность за команду, состоящую из тысячи человек. Но я уверен, что мы делаем всё правильно и в будущем это подтвердится», — приводит слова Ваулза The Race.