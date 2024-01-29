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Ваулз сказал, какой совет дал ему Вольф до перехода в «Уильямс»

Ваулз сказал, какой совет дал ему Вольф до перехода в «Уильямс»
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Глава «Уильямса» Джеймс Ваулз рассказал о беседе с бывшим начальником и руководителем «Мерседеса» Тото Вольфом перед тем, как возглавить британский коллектив.

«Кажется, он сказал: «Не облажайся». Таков был его совет. И это я и пытаюсь сделать. Тото знал, что я долго готовился к этому назначению. И он всегда уделял мне время, чтобы передать как можно больше опыта. Он знал, куда меня отправляет, и давал мне своё время, знания и возлагал обязанности», — сказал Ваулз в подкасте High Performance.

Напомним, Ваулз, работавший главным стратегом «Мерседеса», возглавил «Уильямс» в январе 2023 года. По итогам сезона команда заняла седьмое место.

Ранее Ваулз объяснил, почему решил перейти из «Мерседеса» в «Уильямс».

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