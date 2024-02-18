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Култхард сказал, в каком аспекте Хэмилтон уже не станет лучше

Култхард сказал, в каком аспекте Хэмилтон уже не станет лучше
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Бывший пилот Формулы-1 Дэвид Култхард считает, что монегаск Шарль Леклер сможет составить серьёзную конкуренцию семикратному чемпиону мира, британцу Льюису Хэмилтону в «Феррари».

«Мика Хаккинен был одним из самых быстрых гонщиков на одном круге — думаю, даже быстрее, чем Михаэль Шумахер. Хотя я не могу это доказать, поскольку у них никогда не было одинаковой машины, но успех Михаэля заключался в том, что он мог проехать в квалификационном темпе 60 кругов.

Я считаю Шарля очень впечатляющим в квалификации, тогда как Льюис очень хорош в гонках. Но ему будет уже 40 лет, и я не думаю, что он станет быстрее на круге, в то время как Шарль к тому моменту выйдет на пик», — сказал Култхард в подкасте Formula for Success.

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