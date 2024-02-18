Брандл: потеря Хэмилтона придаст «Мерседесу» сил

Бывший пилот Формулы-1, ныне комментатор и эксперт Мартин Брандл назвал положительные моменты для «Мерседеса» после ухода британца Льюиса Хэмилтона из команды.

«Потеря Льюиса придаст команде сил. Для них это новые возможности. Они могут не торопиться и посмотреть, как сможет себя проявить Андреа Кими Антонелли. У них также есть Эстебан Окон, я подозреваю, у них есть доступ к Карлосу Сайнсу и, возможно, Фернандо Алонсо. Мик Шумахер тоже имеет шанс на получения места в команде. Думаю, они просто будут смотреть за развитием ситуации по ходу этого сезона», — приводит слова Брандла Racingnews365.

Ранее Брандл заявил, что уверен в том, что Джордж Расселл станет лидером команды «Мерседес» после ухода Льюиса Хэмилтона в «Феррари» по окончании сезона-2024.