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Источник: сотрудница «Ред Булл» подала иск против Кристиана Хорнера

Источник: сотрудница «Ред Булл» подала иск против Кристиана Хорнера
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Сотудница «Ред Булл» подала судебный иск в суд Англии против руководителя команды Кристиана Хорнера. Об этом сообщает издание F1-Insider.

Ранее сообщалось, что к нидерландскому изданию De Telegraaf попала переписка в WhatsApp между Хорнером и сотрудницей «Ред Булл». Она показывает, что Хорнер в течение длительного периода времени регулярно отправлял сотруднице сообщения сексуального характера.

По информации источника, руководитель «Ред Булл» делал всё возможное, чтобы скрыть дело. Пострадавшей было предложено £ 650 тыс. (приблизительно € 762 тыс.) за молчание.

Ранее сам Хорнер подал в суд на издание De Telegraaf, заявившее о том, что расследование в его отношении связано с сообщениями сексуального характера, которые он отправлял сотруднице компании.

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