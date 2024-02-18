Перес прокомментировал переход Хэмилтона в «Феррари»

Пилот «Ред Булл» Серхио Перес дал комментарий по поводу перехода Льюиса Хэмилтона из «Мерседеса» в «Феррари».

«Если гонщик переходит из одной команды в другую, мы все знаем, насколько ревностно команды относятся к обмену информацией, ведь, очевидно, Льюис проработал в «Мерседесе» много лет, и ему предстоит перенести много знаний в другую команду. Так что будет интересно наблюдать за этим о стороны», — приводит слова Переса Racingnews365.

Напомним, Льюис Хэмилтон выступает в составе «Мерседеса» с 2013 года. За это время он успел завоевать с командой шесть чемпионских титулов в «Королевских гонках». Ещё один трофей он выиграл с «Маклареном». В сезоне Формулы-1 2023 года пилот занял третье место в общем зачёте, набрав 234 очка.

1 февраля стало известно, что Хэмилтон покинет «Мерседес» в конце 2024 года и будет представлять итальянский коллектив начиная с сезона-2025.