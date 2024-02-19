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Кристиан Хорнер ответил на прямой вопрос, виновен ли он в скандальном обвинении

Кристиан Хорнер ответил на прямой вопрос, виновен ли он в скандальном обвинении
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Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер во время пресс-конференции получил прямой вопрос относительно внутрикомандного скандала, в центре которого оказался он сам. Сообщалось, что Кристиан допустил «контролирующее поведение» по отношению к одному из сотрудников компании.

«Невиновен ли я? Как я уже говорил ранее – невиновен», — приводит слова Хорнера Daily Mail.

Напомним, о расследовании «Ред Булл» в отношении Кристиана стало известно 5 февраля. Сообщалось, что команда проводит независимое расследование с привлечением внешнего юриста. Хорнер сразу заявил, что обвинения отрицает. Ранее заявления по поводу ситуации опубликовывали Формула-1 и Международная автомобильная федерация. В организациях отметили, что надеются на тщательную проверку.

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