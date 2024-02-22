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Хорнер жёстко ответил на призывы Зака Брауна запретить «Ред Булл» владеть двумя командами

Хорнер жёстко ответил на призывы Зака Брауна запретить «Ред Булл» владеть двумя командами
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Руководитель команды «Ред Булл» Кристиан Хорнер ответил на критику генерального директора Макларен Зака Брауна, который ранее выражал обеспокоенность тесным техническим сотрудничеством между командами «Ред Булл» и «РБ» (бывшей «Альфа Таури») и требовал от ФИА заставить австрийский концерн избавиться от второй команды.

«Нужно оглянуться назад на историю того, с чего все началось и почему собственность (двух команд Формулы-1 — Прим. «Чемпионата») такая, какая она есть сейчас. Берни Экклстоун и Макс Мосли обратились к Дитриху Матешицу еще в 2005 году с просьбой приобрести тогдашнюю команду Формулы-1 «Минарди», которая постоянно испытывала трудности и была на грани банкротства. Дитрих вмешался, приобрел команду, укрепил ее, а затем вложил значительные средства в их производственные мощности в Фаэнце в Италии.

В результате финансового кризиса 2008 года другие производители решили уйти из спорта. Я думаю, что четверо из них ушли в тот момент, но «Ред Булл» оставался решительным и продолжал поддерживать обе команды в этот трудный период. Затем правила изменились, и Фаэнце пришлось стать собственным конструктором, поэтому были сделаны инвестиции в инфраструктуру. Затем наступила эпидемия «ковида», где «Ред Булл» снова активизировался и поддержал обе команды.

По факту, именно «Ред Булл» поспособствовал проведению первых двух этапов Ф-1 во время пандемии, когда чемпионат был приостановлен. Таким образом, приверженность, которую «Ред Булл» взял на себя перед Формулой-1 и этими двумя командами, является выдающейся, и за это стоит аплодировать и быть благодарным, а не высмеивать и пытаться мешать», — цитирует Кристиана Хорнера портал RacingNews365.

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