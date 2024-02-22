Хорнер жёстко ответил на призывы Зака Брауна запретить «Ред Булл» владеть двумя командами

Руководитель команды «Ред Булл» Кристиан Хорнер ответил на критику генерального директора Макларен Зака Брауна, который ранее выражал обеспокоенность тесным техническим сотрудничеством между командами «Ред Булл» и «РБ» (бывшей «Альфа Таури») и требовал от ФИА заставить австрийский концерн избавиться от второй команды.

«Нужно оглянуться назад на историю того, с чего все началось и почему собственность (двух команд Формулы-1 — Прим. «Чемпионата») такая, какая она есть сейчас. Берни Экклстоун и Макс Мосли обратились к Дитриху Матешицу еще в 2005 году с просьбой приобрести тогдашнюю команду Формулы-1 «Минарди», которая постоянно испытывала трудности и была на грани банкротства. Дитрих вмешался, приобрел команду, укрепил ее, а затем вложил значительные средства в их производственные мощности в Фаэнце в Италии.

В результате финансового кризиса 2008 года другие производители решили уйти из спорта. Я думаю, что четверо из них ушли в тот момент, но «Ред Булл» оставался решительным и продолжал поддерживать обе команды в этот трудный период. Затем правила изменились, и Фаэнце пришлось стать собственным конструктором, поэтому были сделаны инвестиции в инфраструктуру. Затем наступила эпидемия «ковида», где «Ред Булл» снова активизировался и поддержал обе команды.

По факту, именно «Ред Булл» поспособствовал проведению первых двух этапов Ф-1 во время пандемии, когда чемпионат был приостановлен. Таким образом, приверженность, которую «Ред Булл» взял на себя перед Формулой-1 и этими двумя командами, является выдающейся, и за это стоит аплодировать и быть благодарным, а не высмеивать и пытаться мешать», — цитирует Кристиана Хорнера портал RacingNews365.