Источник: инициатор прихода «Ауди» в Формулу-1 хочет покинуть немецкую компанию

Один из главных инициаторов прихода автогиганта «Ауди» в Формулу-1 Оливер Хоффманн намерен покинуть немецкий концерн.

Ранее по проекту «Ауди» в Формуле-1 уже был нанесён удар – компанию покинул её глава Маркус Дуйсманн, он был большим поклонником автоспорта и Формулы-1 в частности. Его преемник Гернот Дольнер, отвечающий, в том числе за стратегию развития всего концерна, не является фанатом Формулы-1 и не готов оказывать существенную поддержку гоночному проекту.

Как сообщает издание Bild со ссылкой на свои источники, «Ауди» вслед за своим бывшим боссом может покинуть и директор по развитию Оливер Хоффманн. У него якобы разногласия с Гернотом Дольнером. У Хоффманна долгосрочный контракт с «Ауди», но он уже уведомил начальство о намерении уволиться. В конце этого месяца наблюдательный совет компании должен обсудить вопрос об уходе своего топ-менеджера, после чего своё последнее слово скажет наблюдательный совет всего концерна Фольксваген.

Ожидается, что заводская команда «Ауди» дебютирует в Формуле-1 в 2026 году. Она будет создана на базе команды «Заубер» (ныне «Стейк»).