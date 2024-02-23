В «Уильямсе» заявили, что не хотят копировать идеи успешных болидов

Руководитель команды «Уильямс» Джеймс Ваулз считает, что при работе над машиной его команде не стоит преимущественно заниматься копированием успешных идей с болидов других команд.

«Некоторые особенности (О нашей модели. — Прим. «Чемпионата») вы узнаете по другим успешным автомобилям, но, чтобы было ясно, это не копия. Что мне было ясно с нашей командой дизайнеров, так это то, что всё должно проходить через эксперимент, проектирование, тестирование, а затем снова вводиться в эксплуатацию. Если это приведёт к итеративному продвижению к чему-то подобному другим автомобилям, тогда ладно.

Чего мы не собираемся делать, так это копировать другие автомобили, а затем пытаться понять, как работают воздушные потоки, поэтому вернёмся к более фундаментальным принципам. Это эволюция, потому что так всегда бывает, очень трудно избегать её», — цитирует Ваулза портал Racingnews365.