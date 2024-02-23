Формула-1 отменила перерыв между сессиями в третий день предсезонных тестов

Формула-1 приняла решение отменить паузу между утренней и дневной сессиями предсезонных тестов в Бахрейне. Заезды продолжаются в настоящий момент. Решение вызвано остановкой сегодняшних утренних тестов красными флагами, когда в 11-м повороте вырвало дренажную решётку.

После рестарта команды проведут на трассе 7,5 часа подряд.

Отметим, что аналогичная проблема на предсезонных тестах произошла вчера, 22 февраля, – в этом же самом месте вырывало такую решётку, из-за чего заезды также останавливались красными флагами и утреннюю часть в итоге сокращали на час. Болид тогда повредил гонщик команды «Феррари» Шарль Леклер.

«Чемпионат» проводит текстовую трансляцию предсезонных тестов, следить за которой можно по нижеприведённой ссылке:

Предсезонные тесты Формулы-1 в Бахрейне.