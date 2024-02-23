В Бахрейне рассказали, как решат проблему с решётками водостоков, мешавшими тестам Ф-1

Водостоки на Международном автодроме Бахрейна, которые доставили немало проблем во время предсезонных тестов Формулы-1, могут быть залиты бетоном, чтобы избежать проблемы, мешающей открытию сезона 2024 года. Об этом сообщает Motorsport.

23 февраля на Международном автодроме Бахрейна проходит финальный день предсезонных тестов Ф-1. Сегодня Формула-1 приняла решение отменить паузу между утренней и дневной сессиями тестов. Решение было вызвано остановкой утренних тестов красными флагами, когда в 11-м повороте вырвало дренажную решётку. Примечательно, что вчера, 22 февраля, из-за этой же проблемы досрочно была завершена утренняя сессия тестовых заездов.

С 21 по 23 февраля в Бахрейне проводятся традиционные предсезонные тесты Формулы-1. Данные заезды проходят на Международном автодроме Бахрейна. Там же с 29 февраля по 2 марта 2024 года будет проведён первый этап сезона – Гран-при Бахрейна.