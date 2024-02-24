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Марк Хьюз назвал свою версию порядка команд Формулы-1 в режиме квалификации

Известный обозреватель Формулы-1 Марк Хьюз в The Race опубликовал свою версию порядка команд Формулы-1 в режиме квалификации.

«Если взять теоретическую скорость Ферстаппена на свежих шинах, составляющую 1 минуту 30,5 секунды, за основу, то мы получим следующий приблизительный порядок скорости на одном круге:

1. «Ред Булл».

2-3. «Мерседес» (+0,4).

2-3. «Феррари» (+0,4).

4. «Макларен» (+0,5).

5. «Астон Мартин» (+0,6).

6-7. «РБ» (+0,9).

6-7. «Уильямс» (+0,9).

8-10. «Стейк» (+1,0).

8-10. «Альпин» (+1,0).

8-10. «Хаас» (+1,0)», — написал Хьюз.

При составлении этого варианта Хьюз учитывал разные типы шин, свежие или уже использованные комплекты, а также время дня.

Напомним, с 21 по 23 февраля в Бахрейне прошли предсезонные тесты. Гран-при Бахрейна будет проведён с 29 февраля по 2 марта на гоночной трассе «Сахир». Он станет первым этапом Формулы-1 сезона-2024.