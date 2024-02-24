Технический партнёр «Мерседеса» в Формуле-1 представил новый электрический внедорожник

Британская компания Ineos Automotive, которая также является одним из спонсоров и технических партнёров команды «Мерседес» в Формуле-1, представила свой новый автомобиль — электрический внедорожник Ineos Fusilier.

Машина будет создаваться в двух вариантах — обычном и с увеличенным запасом хода, хотя пока технические характеристики ни одного из них не раскрываются.

Ineos Fusilier Фото: Ineos Automotive

Внешне Fusilier напоминает предыдущую модель Ineos — Grenadier, который компания называет духовным наследником Land Rover Defender, однако новинка компактнее.

Отмечается, что Fusilier разрабатывался совместно с Magna Steyr, которая также участвовала в создании Grenadier и пикапа Quartermaster. Тесты новинки также будут проходить неподалёку от мощностей Magna Steyr в Граце.