В 2025 году Mercedes-Benz запустит новую линейку. Она будет дороже Maybach

Компания Mercedes-Benz выпустит первый автомобиль семейства Mythos в 2025 году, следует из её финансового отчёта. Более подробной информации о том, каким будет первый Mythos, пока нет, но ожидается, что это будет спидстер на базе SL 63.

Появление линейки Mythos в Mercedes-Benz проанонсировали в 2022 году. Под этим именем немецкий концерн будет выпускать эксклюзивные коллекционные автомобили, которые по стоимости будут превосходить модели Maybach.

Ожидается, что покупателями автомобилей Mythos станут постоянные клиенты и коллекционеры машин Mercedes-Benz. По самым скромным оценкам SL Mythos будет в полтора раза дороже готовящегося в данный момент на базе 63-й модели Maybach SL.

Добавим, что согласно докладу аналитического агентства Brand Finance Mercedes-Benz — это самый дорогой на данный момент автомобильный бренд в мире.