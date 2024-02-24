Брат Феттеля отреагировал на слухи о его возвращении в Формулу-1

Фабиан Феттель, младший брат четырёхкратного чемпиона мира немца Себастьяна Феттеля, отреагировал на слухи о потенциальном возвращении брата в «королевские гонки».

«Я ничего не скажу, поскольку я не в том положении, чтобы говорить об этом. Однако я полагаю, что Себастьян покинул Формулу-1 по иной причине, которая, думаю, не даст ему вернуться через года или два. Гонок слишком много», — приводит слова Феттеля Sky Germany.

Напомним, ранее сообщалось, что Себастьян Феттель, которому в июле исполнится 37 лет, считается одним из главных кандидатов на место в «Мерседесе», которое освободится в конце 2024 года после ухода семикратного чемпиона мира Льюиса Хэмилтона в «Феррари». По информации медиа, совокупные доходы британца вырастут до $ 100 млн в год.