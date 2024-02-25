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«Мне нравится эго, но его нужно направлять». Тото Вольф — о работе с Хэмилтоном

«Мне нравится эго, но его нужно направлять». Тото Вольф — о работе с Хэмилтоном
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Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф заявил, что ему нравится работать с гонщиками, имеющими ярко выраженное самомнение, но нужно уметь совладать с такими личностями.

«Когда я пришёл в «Мерседес» Льюис Хэмилтон и Нико Росберг были большими звёздами, а я был относительным новичком в Формуле-1. Но я с самого начала сказал им обоим, что у меня в команде не будет двух суперзвёзд, у меня тысяча суперзвёзд – это вся команда. Я не делаю никакой разницы между каким-либо отдельным сотрудником и пилотами.

Да, есть эго, но мне это даже нравится, потому что это сильная движущая сила. Но его нужно направлять и ограничивать. У всех великих гонщиков есть своё самомнение, это даёт им преимущество и придаёт силы», — приводит отрывок из книги Тото Вольфа «Конфиденциальность гонок: истории из мира Формулы-1» Yahoo Sports.

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