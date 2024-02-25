«Надеюсь, ФИА разберётся с этим». Хэмилтон — об отлетающих дренажных решётках

Ряд гонщиков Формулы-1 высказали обеспокоенность проблемами с отлетающими люками и решётками дренажной системы на автодромах.

«Надеюсь, ФИА разберётся с этим и продумает варианты решения проблемы заранее, ещё до того, как мы начнём соревноваться. К счастью, ситуация на тестах в Бахрейне не была такой опасной, как та, в которую попал Карлос Сайнс в Вегасе. Но мы определённо должны держать ситуацию на контроле», — приводит слова Льюиса Хэмилтона Pitpass.

«Машины с граунд-эффектом имеют такую особенность, к тому же в скоростных поворотах мы едем там, где большинство других – нет. Возможно, стоит тщательнее проверять такие вещи. Мы знаем, что с нашими машинами это потенциальная проблема, поэтому, прежде чем начинать заезды, нужно ещё раз всё перепроверить, убедиться, что всё в порядке, чтобы у нас не было ситуаций, когда машины получают повреждения на ровном месте. Особенно это важно с учётом ограничений бюджета», — отметил Макс Ферстаппен.

«Это серьёзная проблема, и она может иметь серьёзные последствия. Мы должны всё продумать, чтобы это больше не повторилось. Нам очень повезло, что это произошло не в таком месте и не в такой ситуации, как было в Вегасе. Тогда были серьёзные последствия для Карлоса. Но я уверен, что компетентные люди работают над поиском лучшего решения проблемы», — добавил Шарль Леклер.